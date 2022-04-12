Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому

США являются беспомощными в нынешней ситуации на Украине из-за собственного политического упадка. Об этом изданию Kayhan сообщила политолог Сэмане Экван.

Политолог считает, что американцы не сумели справиться с ролью единственной доминирующей силы в мире после завершения холодной войны, потеряв свои позиции, в том числе, и в Европе.

«Они просто не смогли что-то сделать, когда президент Зеленский просил помочь Украине защититься от России», — считает Экван.

США скрывают реальное положение дел и тяжелую политическую ситуацию, прикрываясь нежеланием открыто конфликтовать с Россией в военном плане, уверена она.

Накануне военный эксперт Виктор Баранец заявил, что российским войскам необходимо решительнее действовать в спецоперации на Украине.

По его мнению, необходимо перерезать каналы поставок вооружений украинской армии, уничтожив железнодорожные мосты и железнодорожные ветки, ведущие в страну из Европы.