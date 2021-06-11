Политолог назвал замену SWIFT для Белоруссии

Политолог Кирилл Коктыш считает, что в случае отключения Белоруссии от платежной системы SWIFT, республика перейдет на криптовалюты. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным ИА Nation News, Коктыш сомневается, что Запад решится на такой серьезный шаг.

«Если говорить про практическую вещь, то угроза отключить от SWIFT звучала и в отношении России, сейчас звучит в отношении Белоруссии, но это просто подтолкнет к переходу на криптовалюты», — считает он.

Также политолог добавил, что Евросоюз просто старается «наигрывать мячи» для президента Америки Джо Байдена, которому предстоит встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.