Политолог назвал выход Турции из НАТО началом раскола Альянса

Александр Рар отметил, что общественность Германии так радикально настроена из-за местных СМИ, которые ведут массовую кампанию против Турции.

«Просто Турцию обвиняют во всем: в нарушении международного права, начале войны и так далее. И никто не задумывается о самих проблемах безопасности, которые затрагивают ту же самую Турцию. Я думаю, что люди просто не задумываются, что для них будет означать разрыв с Турцией. Поэтому да, я могу себе представить 60% людей считают: „Пусть Турция уходит из НАТО, мы с ней не хотим больше работать“», — объяснил он.

Однако политолог отметил, что позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель отличается от мнения жителей страны. По словам Рара, немецкий политик понимает, к чему приведет уход Турции из НАТО. Он объяснил, что после выхода Анкара начнет сотрудничать с Россией, чего Германия не должна допустить.

«Но Меркель на это, конечно, никак реагировать не будет, потому что понимает все-таки, как дееспособный и прагматичный политик, что выход Турции из НАТО — это начало раскола НАТО. Это стратегически жутко важная для НАТО страна, которая расположена на Черном море. Тем более, что Меркель тоже очень хорошо понимает, что Турция выйдет из НАТО и вступит в Евразийский союз, будет теснейшим образом работать с Россией. Это Меркель допустить не захочет. Но думаю, что это один из вариантов развития событий», — отметил политолог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Операция предполагала борьбу с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая.