Политолог назвал визит Санду на Украину провальным
Политолог Борис Цырдя раскритиковал президента Молдавии Майю Санду за визит на Украину. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
По его мнению, президент начала свою работу с антироссийских посылов. Цырдя считает это неправильным.
«Приветствие в стиле „Слава Украине“ также вызвало недоумение граждан», — прокомментировал он.
Кроме того, политолог не одобрил согласие Санду на строительство Украиной ГЭС на Днестре. По его словам, это «может больно ударить по запасам питьевой воды Молдовы».