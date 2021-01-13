Политолог назвал визит Санду на Украину провальным

По его мнению, президент начала свою работу с антироссийских посылов. Цырдя считает это неправильным.

«Приветствие в стиле „Слава Украине“ также вызвало недоумение граждан», — прокомментировал он.

Кроме того, политолог не одобрил согласие Санду на строительство Украиной ГЭС на Днестре. По его словам, это «может больно ударить по запасам питьевой воды Молдовы».