Политолог назвал цель обмена заключенными между Россией и Украиной

Состоявшийся обмен заключенными между Украиной и Россией стал шагом к возобновлению мира. Уступки Москвы могут помочь Владимиру Зеленскому начать выполнять Минские соглашения и завершить войну в Донбассе. Такое мнение в разговоре с «360» выразил Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

По его словам, освободив украинских заключенных? Россия сделала достаточно серьезный шаг, так как в списке на обмен была фамилия человека, который действительно заслуживал своего наказания.

«Россия пошла на колоссальные уступки [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, потому что был освобожден [режиссер Олег] Сенцов, который является 100% террористом, и Россия попадает в опасную ситуацию прецедента, когда террорист был освобожден в результате политического давления», — сказал Марков.

Он напомнил, что Сенцова арестовали и осудили за подготовку теракта в Крыму. Россия согласилась на обмен, чтобы сдвинуть ситуацию между странами с мертвой точки.

«Цель всего этого — помочь Зеленскому продвинутся вперед в направлении мира. Предполагается, что освобождение достаточно большого количества украинских граждан позволит снизить накал антироссийской истерии в украинских СМИ и украинском обществе», — отметил политолог.

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Марков пояснил, что подобные действия дадут Зеленскому возможность идти по пути выполнения Минских соглашений.

«Это приблизит долгожданный мир на Донбассе и создаст новую предпосылку для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом, а также Россией и Украиной», — заявил он.

Кроме того, подчеркнул политолог, обмен заключенными и выполнение Зеленским части Минских договоренностей позволит провести новый формат «нормандской четверки».

«Как я понимаю, в этом формате Зеленский хочет обратиться к [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону и [канцлеру Германии Ангеле] Меркель и сказать: „Слушай, я хочу выполнять Минские соглашения, но не могу сейчас их в полном объеме выполнить — слишком жесткий формат, так сказать я боюсь своих ультранационалистов. Попросите Владимира Владимировича [Путина] чуть чуть их скорректировать, Минские соглашения чуть чуть облегчить — тогда и выполню“», — заключил Марков.

Обмен заключенными России и Украины произошел днем 7 сентября. Стороны выдали по 35 граждан, которые прибыли на самолетах в Москву и Киев.