Политолог назвал три сценария в Белоруссии, позволяющие избежать «майдана»

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько назвал три сценария в Белоруссии, которые позволят избежать развития событий, схожих с украинским «майданом».

По его мнению, первый способ — жесткое подавление. Он пояснил, что экс-президент Украины Виктор Янукович в свое время отказался выдать войскам боеприпасы и отдать приказ. В результате не удалось подавить протестные акции. Вторым вариантом специалист назвал компромисс, пишет «Царьград».

«То есть предложить тем, кто протестует, какие-либо варианты, которые могут устроить обе стороны», — уточнил Безпалько.

Еще одним сценарием является вмешательство третьей стороны. Как он считает, она может в разы усилить позиции либо главы страны Александра Лукашенко, либо оппозиции.