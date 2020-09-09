Политолог назвал Трампа в тысячу раз более достойным «Нобелевки», чем Обама

Дональд Трамп много сделал для урегулирования многолетних проблем на Ближнем Востоке. Ко всему прочему он не развязал ни одной войны. Так политолог Евгений Минченко объяснил номинацию президента США на Нобелевскую премию.

«Он на Ближнем Востоке сделал столько! Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии. Очевидный прогресс по палестинской проблематике, по косовской проблеме, содействие диалогу Северной и Южной Кореи. Трамп за долгое время является президентом США, который не развязал новой войны», — отметил Манченко.

Вместо этого американский лидер сокращал военное присутствие Соединенных Штатов за пределами страны.

Трамп раз примерно в тысячу более достоин Нобелевской премии мира, чем [Барак] Обама, которому ее дали в качестве аванса. На мой взгляд, он этот аванс не отработал. С другой стороны, Нобелевская премия — история политизированная. Именно поэтому думаю, что вероятность получения ее Трампом крайне мала Евгений Минченко директор Международного института политической экспертизы.

Эксперт отметил, что «либеральная тусовка на дух не переносит Трампа, и все его объективные заслуги для них ничего не значат».

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов скептически отнесся к новости о номинации Трампа. По его словам, премия давно превратилась в некий титул, который прилагается к должности президента США.