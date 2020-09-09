Политолог назвал Трампа в тысячу раз более достойным «Нобелевки», чем Обама
«Он на Ближнем Востоке сделал столько! Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии. Очевидный прогресс по палестинской проблематике, по косовской проблеме, содействие диалогу Северной и Южной Кореи. Трамп за долгое время является президентом США, который не развязал новой войны», — отметил Манченко.
Вместо этого американский лидер сокращал военное присутствие Соединенных Штатов за пределами страны.
Трамп раз примерно в тысячу более достоин Нобелевской премии мира, чем [Барак] Обама, которому ее дали в качестве аванса. На мой взгляд, он этот аванс не отработал. С другой стороны, Нобелевская премия — история политизированная. Именно поэтому думаю, что вероятность получения ее Трампом крайне малаЕвгений Минченко директор Международного института политической экспертизы.
Эксперт отметил, что «либеральная тусовка на дух не переносит Трампа, и все его объективные заслуги для них ничего не значат».
Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов скептически отнесся к новости о номинации Трампа. По его словам, премия давно превратилась в некий титул, который прилагается к должности президента США.