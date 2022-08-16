Политолог назвал слабое место ЕС перед Россией

Позиция властей Венгрии в противостоянии с Россией способна нанести вред всему Европейскому союзу. Такое мнение в Twitter высказал финский политолог Мика Аалтола.

«Внутреннее соперничество в Евросоюзе является слабым местом в борьбе с Россией. Некоторые члены ЕС до сих думают, что идея ввода антироссийских санкций была не такой хорошей», — заявил он.

По мнению Аалтолы, введенные санкционные ограничения можно легко обойти, поэтому Евросоюз обязан реагировать на пути их преодоления.

«Нужно давить на третьи страны в ЕС, чтобы поднять эффективность санкций против России», — добавил политолог.

Ранее представитель венгерского парламенты Ласло Кевер назвал антироссийские ограничения полностью ошибочными. По его мнению, такая политика Евросоюза в отношении России грозит крахом всей европейской экономики из-за высоких цен на энергоносители.