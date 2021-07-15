Политолог назвал шизофренической политику Литвы

Власти Литвы полагают, что у них есть особая миссия «сдерживания России», хотя на самом деле это не так, считает политолог Александр Носович. Об этом написала «Политика сегодня».

Рассуждая о политике Литвы, политолог сравнил ее с «синдромом Дон Кихота». Это психиатрический термин, использующийся для описания разновидности шизофрении. При этом синдроме человек принимает нелогичные фантазии за реальность. По мнению Носовича, схожим образом ведут себя власти Литвы, считая своей миссией «сдерживание России».

«В самый раз для руководства Литвы, у которого в голове тоже крутятся ветряные мельницы „сдерживания России“», — заявил политолог.