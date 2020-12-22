Политолог назвал санкции Минторга против компаний РФ «местью Трампу»

Эберт заметил, что Трамп пытается усложнить жизнь избранному главе страны Джозефу Байдену.

«Трамп пытается усложнить Байдену его президентский срок — как на международной арене, так и внутри страны. Санкции — одно из проявлений этого процесса. Потому что все знают, что когда Байден придет к власти, он восстановит все международные договоры», — подчеркнул специалист.

Речь идет о договоре по открытому небу, разоружению и климату. Как считает Эберт, президент США является властной натурой. Он отметил, что при Трампе бюрократы, которые занимались внутренней и внешней политикой, не рисковали сделать что-то против его воли.

«А сейчас его срок подходит к концу и этот список санкционных компаний может быть такой небольшой местью ему», — предположил эксперт.

В перечень компаний, против которых Минторг США ввел ограничения в отношении их торговой деятельности на экспорт, включили 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. В документе на сайте ведомства уточнили, что это только первая часть предприятий из полного списка.