facebook_pixel
    22 декабря 2020, 10:40

    Политолог назвал санкции Минторга против компаний РФ «местью Трампу»

    Полина Петрова

    Политолог Стефен Эберт прокомментировал введение санкций Минторга США в отношении 45 компаний России. По его словам, это было сделано в отместку действующему президенту Штатов Дональду Трампу, информирует телеканал «Звезда».
    Политолог назвал санкции Минторга против компаний РФ «местью Трампу»

    Эберт заметил, что Трамп пытается усложнить жизнь избранному главе страны Джозефу Байдену.

    «Трамп пытается усложнить Байдену его президентский срок — как на международной арене, так и внутри страны. Санкции — одно из проявлений этого процесса. Потому что все знают, что когда Байден придет к власти, он восстановит все международные договоры», — подчеркнул специалист.

    Речь идет о договоре по открытому небу, разоружению и климату. Как считает Эберт, президент США является властной натурой. Он отметил, что при Трампе бюрократы, которые занимались внутренней и внешней политикой, не рисковали сделать что-то против его воли.

    «А сейчас его срок подходит к концу и этот список санкционных компаний может быть такой небольшой местью ему», — предположил эксперт.

    В перечень компаний, против которых Минторг США ввел ограничения в отношении их торговой деятельности на экспорт, включили 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. В документе на сайте ведомства уточнили, что это только первая часть предприятий из полного списка.