Политолог назвал самым удивительным событием года поставку С-400 в Турцию
Политолог Евгений Сатановский подвел итоги года и признал, что его удивили поставки ЗРК С-400 «Триумф» Турции. Он ожидал, что «американцы додавят Эрдогана», сообщил «Царьград».
«Я вполне искренне полагал, что американцы додавят Эрдогана, и никакой поставки в последний момент не будет, — признал Сатановский. — Нет, она произошла».
Сделку России и Турции эксперт назвал «очень любопытной и абсолютно уникальной ситуацией».
Он также отметил, что «Турция — это чрезвычайно тяжелый партнер, что называется, вязкий и переменчивый».
Контракт на поставку российских комплексов С-400 Турции общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов подписали в декабре позапрошлого года.