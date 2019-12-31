Политолог назвал самым удивительным событием года поставку С-400 в Турцию

«Я вполне искренне полагал, что американцы додавят Эрдогана, и никакой поставки в последний момент не будет, — признал Сатановский. — Нет, она произошла».

Сделку России и Турции эксперт назвал «очень любопытной и абсолютно уникальной ситуацией».

Он также отметил, что «Турция — это чрезвычайно тяжелый партнер, что называется, вязкий и переменчивый».

Контракт на поставку российских комплексов С-400 Турции общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов подписали в декабре позапрошлого года.