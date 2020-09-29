Политолог назвал роль России в конфликте из-за Нагорного Карабаха
Член Совета ассоциации политических консультантов Кирилл Коктыш прокомментировал конфликт Азербайджана и Армении, а также выразил мнение, какую роль в нем сыграет Россия. Об этом сообщило ОТР.
По его словам, это самое серьезное обострения конфликта за последние несколько десятков лет. Коктыш считает, что Россия должна повлиять на благополучное решение конфликта и заняться миротворческой деятельностью.
«Я думаю, что разведение сил через пару-тройку дней будут приветствовать и Баку, и Ереван», — заключил он.