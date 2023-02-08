08 февраля 2023, 13:39
Политолог назвал причины потери популярности Зеленского среди украинского населения
Политолог Ярошенко: США нужна более или менее консолидированная Украина
Президент Украины Владимир Зеленский ради эффектной картинки переключился на боевую риторику, как только его рейтинги начали падать. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По мнению политолога, общественного деятеля Алексея Ярошенко, популярность Зеленского упала сразу после выборов в 2019 году. В беседе с «360» он объяснил, почему.
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Далее — прямая речь
Население Украины разочаровалось в лидере страны
Во-первых, Зеленский уже в 2019 году, после избрания президентом, потерял популярность у украинцев, потому что не сдержал предвыборных обещаний, связанных с мирным урегулированием конфликта в Донбассе. После 24 февраля 2022 года его рейтинг вырос в силу того, что Россию позиционировали как агрессора. Однако позже люди поняли, что Зеленский не спасает Украину, а толкает ее к гибели.
Во-вторых, Зеленский никогда не был популярным среди местной элиты. В целом украинская элита представляет собой террариум с позицией — борьба против всех. У них не было ни с кем долгосрочных союзов, каждый пытался получить личную выгоду. Сегодня, когда растет объем траншей и объем тех средств, которых можно разворовать, коррупционная борьба активизировалась.
Других кандидатов на пост президента Украины пока нет
Зеленский шел изначально под конфликтное развитие событий. И если вспомнить, как он вел себя на саммите «Нормандской четверки», когда обсуждались минские договоренности, он абсолютно был не заинтересован в мирном урегулировании, что говорит о его действиях по указке западных кураторов. Его время от времени стимулируют тем, что пытаются раскачать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Но я думаю, что все эти попытки — не больше, чем держать Зеленского в тонусе.
Что касается возможности прихода к власти поляков, то это не будет принято украинским обществом. Западу нужна более или менее консолидированная Украина, которая должна продолжать создавать для России угрозы и должна, к сожалению, отправлять все новых и новых своих граждан на убой. Поэтому внутренний раскол американцам, как хозяевам и владельцам всего этого русофобского проекта, не нужен. Поэтому США не допустят, чтобы к власти пришли кандидаты из других стран.
США
Владимир Зеленский
Запад
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