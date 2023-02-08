Эксклюзив 08 февраля 2023, 13:39 Политолог назвал причины потери популярности Зеленского среди украинского населения Политолог Ярошенко: США нужна более или менее консолидированная Украина Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ради эффектной картинки переключился на боевую риторику, как только его рейтинги начали падать. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По мнению политолога, общественного деятеля Алексея Ярошенко, популярность Зеленского упала сразу после выборов в 2019 году. В беседе с «360» он объяснил, почему.

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Далее — прямая речь

Население Украины разочаровалось в лидере страны

Во-первых, Зеленский уже в 2019 году, после избрания президентом, потерял популярность у украинцев, потому что не сдержал предвыборных обещаний, связанных с мирным урегулированием конфликта в Донбассе. После 24 февраля 2022 года его рейтинг вырос в силу того, что Россию позиционировали как агрессора. Однако позже люди поняли, что Зеленский не спасает Украину, а толкает ее к гибели.

Во-вторых, Зеленский никогда не был популярным среди местной элиты. В целом украинская элита представляет собой террариум с позицией — борьба против всех. У них не было ни с кем долгосрочных союзов, каждый пытался получить личную выгоду. Сегодня, когда растет объем траншей и объем тех средств, которых можно разворовать, коррупционная борьба активизировалась.

Других кандидатов на пост президента Украины пока нет

Зеленский шел изначально под конфликтное развитие событий. И если вспомнить, как он вел себя на саммите «Нормандской четверки», когда обсуждались минские договоренности, он абсолютно был не заинтересован в мирном урегулировании, что говорит о его действиях по указке западных кураторов. Его время от времени стимулируют тем, что пытаются раскачать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Но я думаю, что все эти попытки — не больше, чем держать Зеленского в тонусе.

Что касается возможности прихода к власти поляков, то это не будет принято украинским обществом. Западу нужна более или менее консолидированная Украина, которая должна продолжать создавать для России угрозы и должна, к сожалению, отправлять все новых и новых своих граждан на убой. Поэтому внутренний раскол американцам, как хозяевам и владельцам всего этого русофобского проекта, не нужен. Поэтому США не допустят, чтобы к власти пришли кандидаты из других стран.