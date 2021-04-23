Политолог назвал причину, по которой Байден на самом деле признает геноцид армян

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин рассказал, почему на самом деле президент США Джозеф Байден собирается признать геноцид армян, написал сайт «Политика сегодня».

24 апреля будет отмечаться День памяти жертв армянского геноцида 1915–1916 годов. По информации СМИ, в этот день Байден официально признает факт геноцида, выступив с речью перед чиновниками Белого дома. По мнению Коровина, такой шаг будет сделан для того, чтобы вмешаться в ситуацию в Закавказье.

«Байдена не интересуют армяне, дело тут в другом. Основная цель американского президента — это дестабилизация едва стабилизировавшейся ситуации в Закавказье, в частности, а армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха», — поделился мнением Коровин.

Политолог считает, что Байден хочет «взбесить» Эрдогана и заставить Турцию совершать ошибки, действовать неосмотрительно. Эксперт добавил, что признание геноцида армян со стороны США «раскачает» ситуацию в Нагорном Карабахе и придаст новых сил борцам за Арцах.