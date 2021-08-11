Политолог назвал президента Украины, который сохранял независимость страны

Политолог Дмитрий Спивак назвал президента Украины, при котором, по его мнению, страна имела независимость. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Таким лидером он считает Леонида Кучму. Политолог отметил, что экс-президент совершал разные ошибки, но тем не менее, все равно заботился о своих гражданах.

«И сегодня, по прошествии многих лет, я лично могу признать, что Леонид Кучма был, наверное, настоящим директором этого государства. Он был государственником», — подчеркнул Спивак.