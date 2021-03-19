Политолог назвал «политической шизофренией» слова Кравчука о сухопутном коридоре

Политолог Александр Форманчук прокомментировал высказывание бывшего украинского президента Леонида Кравчука о «планах» России пробить коридор из Крыма, написало издание «ПолитРоссия».

Кравчук заявил, что РФ якобы собирается организовать сухопутный коридор из Крымского полуострова на материковую часть Украины. По его мнению, целью такого маневра является водоснабжение полуострова, сообщил сайт «Утро.ру».

«Я рассматриваю его высказывание как весеннее обострение политической шизофрении», — подчеркнул Форманчук.

Специалист напомнил, что решить проблему с водой жителям республики помогают федеральные власти России, а перекрытый Северо-Крымский канал пришел в негодность. Как он уточнил, пробить сухопутный коридор можно лишь путем войны, однако это исключено, так как президент РФ Владимир Путин «не теряет чувства реальности».