Политолог назвал перспективы продления СНВ-3 между США и Россией

Накануне «Известия» сообщили, что РФ и Штаты договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Как считает американист, этот документ является последним договором, имеющим отношение к обеспечению стратегической стабильности. Эксперт уверен, что его важно сохранить. Отсутствие соглашения может привести к плачевным последствиям.

По словам Васильева, США находятся не в лучшей экономической ситуации.

«Если перемотать на год назад, то американцы очень хорошо и перспективно смотрели на свои экономические возможности, с точки зрения гонки вооружений. Но в настоящее время ситуация изменилась коренным образом», — заметил политолог.

Он добавил, что администрация нового президента Штатов Джозефа Байдена уже готовит меры, связанные с сокращением военного бюджета. Военные расходы США составляют сейчас 690 миллиардов долларов. Если страна выйдет из СНВ-3, ей нужно будет провести программу ядерной модернизации. Она потребует огромных трат — около 500 миллиардов долларов.