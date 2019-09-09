Политолог назвал панацеей прямые поставки газа между Россией и Украиной

Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу Подробнее

«Для конечных потребителей важно, что наконец-то перестанут рассказывать сказки про то, что газ получают из Европы по какому-то реверсу. А еще лучше будет, когда перестанут говорить о независимости Украины от российского газа настолько, что готовы получать американский сжиженный газ через польские терминалы», — сообщил Дудчак.

По его словам, прямые поставки окажутся выгодными как для России, так и для Украины. Однако тем, кто сейчас поставляет Украине газ, такие меры не придутся по нраву. По его словам, для успешного разрешения газового вопроса украинской стороне необходимо предпринять несколько действий, в частности сесть за стол переговоров и забыть про термин «российская агрессия», который изобрели сами.

«В принципе это выгодно всем — и России, и Украине как государству, так и украинскому населению. Но не выгодно это тем, кто организовывал схемы, которые позволяли обогащаться за счет граждан страны», — заключил политолог.