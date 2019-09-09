  • Политолог назвал панацеей прямые поставки газа между Россией и Украиной

    09 сентября 2019, 20:10

    Ольга Чеснокова

    Украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул преимущества прямых поставок газа между Украиной и Россией. По его словам, это избавит Киев от сказок о «независимости от российского газа» и «реверсе из Европы». Слова эксперта процитировало ИА НСН.

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    «Для конечных потребителей важно, что наконец-то перестанут рассказывать сказки про то, что газ получают из Европы по какому-то реверсу. А еще лучше будет, когда перестанут говорить о независимости Украины от российского газа настолько, что готовы получать американский сжиженный газ через польские терминалы», — сообщил Дудчак.

    По его словам, прямые поставки окажутся выгодными как для России, так и для Украины. Однако тем, кто сейчас поставляет Украине газ, такие меры не придутся по нраву. По его словам, для успешного разрешения газового вопроса украинской стороне необходимо предпринять несколько действий, в частности сесть за стол переговоров и забыть про термин «российская агрессия», который изобрели сами.

    «В принципе это выгодно всем — и России, и Украине как государству, так и украинскому населению. Но не выгодно это тем, кто организовывал схемы, которые позволяли обогащаться за счет граждан страны», — заключил политолог.