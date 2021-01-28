Политолог назвал ошибкой санкции ЕС против России

В беседе с ИА Nation News политолог Юрий Самонкин назвал европейские санкции ошибкой. Он уверен, что ЕС ввел их с подачи Америки.

«Уровень экономического достатка между нашей и европейскими странами регулярно падает и отношения, безусловно, не улучшаются», — заключил эксперт.