Политолог назвал ошибкой санкции ЕС против России
Министерство экономики и энергетики Германии посчитало, что Европейский бизнес потерял много миллиардов евро с 2014 года из-за санкций против России. Об этом сообщило РИА «Новости».
В беседе с ИА Nation News политолог Юрий Самонкин назвал европейские санкции ошибкой. Он уверен, что ЕС ввел их с подачи Америки.
«Уровень экономического достатка между нашей и европейскими странами регулярно падает и отношения, безусловно, не улучшаются», — заключил эксперт.