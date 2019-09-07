Политолог назвал обмен заключенными шагом к концу войны в Донбассе

Между Россией и Украиной начался процесс обмена заключенными. Перед выборами президент Украины Владимир Зеленский обещал вернуть граждан страны и смог этого добиться. Но он также заявлял, что закончит войну в Донбассе и теперь это придется выполнить. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, публицист Алексей Мухин.

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По его словам, обмен заключенными Украины и России не имеет никакого политического значения.

«Скорее это добрый жест в адрес Владимира Зеленского, который настойчиво добивался этого обмена, так как обещал в ходе предвыборной кампании, что вернет украинских моряков», — сказал Мухин.

Он отметил, что российская сторона могла согласится на обмен, преследуя определенную цель.

«Этот добрый жест, я так понимаю, Россия сделала в расчете на то, что в свою очередь Зеленский выполнит и другое свое предвыборное обещание — прекратить войну на Донбассе или, во всяком случае, обстрелы», — пояснил политолог.

Утром 7 сентября стало известно, что из московского СИЗО «Лефортово» выехали автобусы с украинскими заключенными. Их отправили в аэропорт Внуково для дальнейшего вылета на Украину.

Российский самолет также уже приземлился в киевском аэропорту. Вскоре на борт должны подняться отпущенные на Украине россияне.