Политолог назвал обмен заключенными шагом к концу войны в Донбассе
Появилось видео прибытия самолета из отряда «Россия» в БориспольПодробнее
По его словам, обмен заключенными Украины и России не имеет никакого политического значения.
«Скорее это добрый жест в адрес Владимира Зеленского, который настойчиво добивался этого обмена, так как обещал в ходе предвыборной кампании, что вернет украинских моряков», — сказал Мухин.
Он отметил, что российская сторона могла согласится на обмен, преследуя определенную цель.
«Этот добрый жест, я так понимаю, Россия сделала в расчете на то, что в свою очередь Зеленский выполнит и другое свое предвыборное обещание — прекратить войну на Донбассе или, во всяком случае, обстрелы», — пояснил политолог.
Утром 7 сентября стало известно, что из московского СИЗО «Лефортово» выехали автобусы с украинскими заключенными. Их отправили в аэропорт Внуково для дальнейшего вылета на Украину.
Российский самолет также уже приземлился в киевском аэропорту. Вскоре на борт должны подняться отпущенные на Украине россияне.