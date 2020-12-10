Политолог назвал «наивной» и «неадекватной» идею Кравчука отключить РФ от SWIFT

«Но эта идея является политически наивной и неадекватной, потому что мировое сообщество не согласится отключить от системы расчетов государство, которое является одним из важных экономических участников мировой экономики, торговли», — заметил Воля.

По его мнению, от SWIFT не отключат даже Белоруссию, поскольку это ударит не только по политической верхушке республики, но и по самим гражданам, которые не поддерживают режим действующего лидера Александра Лукашенко.

«В определенной степени, отключение от SWIFT - это как „ковровая бомбардировка“ всех подряд», — добавил политолог.