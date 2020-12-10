Политолог назвал «наивной» и «неадекватной» идею Кравчука отключить РФ от SWIFT
Украинский политолог Владимир Воля прокомментировал предложение первого лидера Незалежной Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. Специалиста процитировало «Утро.ру».
«Но эта идея является политически наивной и неадекватной, потому что мировое сообщество не согласится отключить от системы расчетов государство, которое является одним из важных экономических участников мировой экономики, торговли», — заметил Воля.
По его мнению, от SWIFT не отключат даже Белоруссию, поскольку это ударит не только по политической верхушке республики, но и по самим гражданам, которые не поддерживают режим действующего лидера Александра Лукашенко.
«В определенной степени, отключение от SWIFT - это как „ковровая бомбардировка“ всех подряд», — добавил политолог.