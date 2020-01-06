Политолог назвал конфликт между США и Ираном «крайне опасной ситуацией»

Конфронтация между США и Ираном сейчас достигла апогея с конца 1970-х годов. Сейчас возникла крайне опасная ситуация. Таким мнением с «360» поделился политолог Алексей Мартынов.

«Даже в самые тяжелые времена в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда проходила Исламская революция, атака на американское посольство, ситуация не была такой сложной», — заявил Мартынов. Собеседник подчеркнул, что тогда мир от глобальной катастрофы удерживали другие балансиры.

«Сегодня, на мой взгляд, такого мощного баланса сил нет. Ситуация крайне опасная и тревожная. Чтобы официально кто-то взял на себя ответственность за уничтожение одного из высших военных функционеров суверенного государства, члена ООН — я не помню такой истории», — добавил политолог и отметил, что произошедшее в Багдаде — это реальный эпизод из мировой войны.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по району международного аэропорта Багдада. В результате этого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон обвинил их в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть высокопоставленного военного. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предупредил, что если во время ответных мер пострадают американцы, то он нанесет удары по 52 целям в Иране.