Политолог назвал ключевую ошибку властей после убийства полицейским в Миннеаполисе

Республиканцам всегда было тяжело заполучить демократическую Миннесоту. Трамп воспользовался ситуацией с беспорядками в Миннеаполисе и продемонстрировал, что демократы не могут решить проблему самостоятельно без привлечения федералов. Таким мнением с «360» поделился политолог, американист Сергей Судаков.

«Сегодня [президент США Дональд] Трамп отчасти воспользовался ситуацией (с погромами в Миннеаполисе — прим. ред.), когда власти Миннесоты не смогли быстро купировать все те демонстрации и беспорядки, связанные с безумством толпы.<…> Для этого понадобилось привлечение сил ФБР, для этого понадобилось привлечение федеральных сил», — прокомментировал ситуацию Судаков.

Собеседник добавил, что страх перед коронавирусом оказался меньше, чем страх перед органами государственной власти США, которые убивают. Концепция сплоченности из-за несправедливости превалирует сейчас над любыми страхами.

«Американцы должны четко понимать, что выборы 2020 года будут зависеть от этой сплоченности. Насколько американцы могут сплотиться и пойти за одним лидером», — пояснил политолог.

Именно этой ситуацией Трамп и воспользовался. Убившие темнокожего полицейские были демократами, однако их даже не уволили, а просто отстранили от работы с сохранением заработной платы. По словам Судакова, это была ключевая ошибка, которую допустили мэр Миннеаполиса и губернатор Миннесоты.

В Миннеаполисе уже три дня бушуют массовые беспорядки после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Люди громят магазины и мародерствуют. Американский лидер направил туда более 500 нацгвардейцев, чтобы навести порядок.