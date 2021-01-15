Политолог назвал Ким Чен Ына «главным пугалом» для западного мира

Северная Корея начнет запуски своих ракет. Ведь для нее это главный показатель того, что страну стоит бояться и поддерживать. А Ким Чен Ын останется «главным пугалом» для западного мира. Об этом «360» рассказал политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

«Думаю, пуски возобновятся, нас продолжат пугать этими северо-корейскими ракетами. И США придется в очередной раз откупаться от Северной Кореи. Но я не думаю, что это напряжет американскую экономику. Страна небольшая, деньги, которые тратятся на гуманитарку, тоже не очень большие. Но вместе с тем Ким Чен Ын может по-прежнему оставаться главным пугалом для западного мира», — рассказал эксперт.

Гращенков видит в этом плюсы. Потому что это позволит американцам «отвязаться в традиционно принятой оси зла». Речь идет о России и еще нескольких соседних странах.

«В США сейчас действительно не до Северной Кореи. У них достаточно много своих внутренних проблем. Суть в том, что Северная Корея — довольно искусная страна, которая существует за счет того, что пугает остальной цивилизованный мир. Действительно, для них ракеты — главный показатель того, что их стоит бояться и поддерживать, в том числе присылая гуманитарную помощь и спонсируя какие-то их проекты», — объяснил он.

Собеседник «360» добавил, что Северная Корея как традиционный враг Америки выгоден тем, кто заступил «на эту вахту в последние годы».

Сегодня на торжественном военном параде, проведенном в честь VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) в Пхеньяне, власти показали баллистическую ракету подводного базирования. Местное телевидение назвало ее мощнейшим оружием мира.