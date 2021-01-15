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    15 января 2021, 13:17

    Политолог назвал Ким Чен Ына «главным пугалом» для западного мира

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Северная Корея начнет запуски своих ракет. Ведь для нее это главный показатель того, что страну стоит бояться и поддерживать. А Ким Чен Ын останется «главным пугалом» для западного мира. Об этом «360» рассказал политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

    «Думаю, пуски возобновятся, нас продолжат пугать этими северо-корейскими ракетами. И США придется в очередной раз откупаться от Северной Кореи. Но я не думаю, что это напряжет американскую экономику. Страна небольшая, деньги, которые тратятся на гуманитарку, тоже не очень большие. Но вместе с тем Ким Чен Ын может по-прежнему оставаться главным пугалом для западного мира», — рассказал эксперт.

    Гращенков видит в этом плюсы. Потому что это позволит американцам «отвязаться в традиционно принятой оси зла». Речь идет о России и еще нескольких соседних странах.

    «В США сейчас действительно не до Северной Кореи. У них достаточно много своих внутренних проблем. Суть в том, что Северная Корея — довольно искусная страна, которая существует за счет того, что пугает остальной цивилизованный мир. Действительно, для них ракеты — главный показатель того, что их стоит бояться и поддерживать, в том числе присылая гуманитарную помощь и спонсируя какие-то их проекты», — объяснил он.

    Собеседник «360» добавил, что Северная Корея как традиционный враг Америки выгоден тем, кто заступил «на эту вахту в последние годы».

    Сегодня на торжественном военном параде, проведенном в честь VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) в Пхеньяне, власти показали баллистическую ракету подводного базирования. Местное телевидение назвало ее мощнейшим оружием мира.