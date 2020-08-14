Политолог назвал главный мотив протестов ЕС по поводу «Северного потока-2»

Политолог Вадим Трухачев назвал главный мотив протестов стран Евросоюза в отношении Соединенных Штатов, которые собираются ввести новые санкции для газопровода «Северный поток-2».

Уточняется, что представители 24 стран ЕС выразили протест США. Специалиста удивило, что свою позицию обозначили даже те государства, которые не поддерживают проект. Речь идет о Польше, странах Балтики, Румынии и Хорватии, информирует радио Sputnuk.

«Скорее всего, Германия и Евросоюз надавили, руководствуясь тем, что крупнейшие европейские страны, и даже не очень крупные, вроде Австрии, не хотят зависеть от дорогого американского сжиженного газа, и ради политических соображений не хотят рвать связи с Россией», — предположил Трухачев.

Помимо прочего, в европейских документах указано, что Европе нужны разные источники поставок. Уменьшение доли России не означает полный отказ от наших ресурсов. По словам политолога, протесты вызваны желанием показать, что Европейский союз является отдельным от США центром силы.