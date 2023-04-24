Эксклюзив 24 апреля 2023, 13:49 Политолог назвал главные цели России на Совбезе ООН в Нью-Йорке Политолог Светов: на Совбезе ООН Лавров изложит позицию России о ситуации в мире Unsplash

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Министр иностранных дел Сергей Лавров на ближайшем заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке донесет до всего мира позицию России относительно сложившейся международной обстановки. Об этом «360» сообщил политолог Юрий Светов.

«Лавров изложит взгляды России на положение в мире, сформулируют нашу позицию. Думаю, будут комментарии о нашей новой внешнеполитической стратегии. Полагаю, также будет разговор о ядерном оружии, теме размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии», — сказал он.

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Светов допустил, что вопросы специальной операции также наверняка войдут в повестку выступления Лаврова, но следует ждать провокаций.

«США и союзники постараются устроить обструкцию, не исключен выход дипломатов из зала. Или же в онлайн-формате начнет свое выступление [президент Украины Владимир] Зеленский. Еще одна интрига — вероятная встреча [Энтони] Блинкена и Лаврова, эту тему обсуждают в США. Наш ответ таков: если будет просьба о встрече, то мы ответим на нее положительно», — добавил политолог.

По мнению Светова, недопуск российских журналистов на заседание ООН не является чем-то удивительным.

«Американцы ведут себя, как хозяева. Это в их стиле. Думаю, что недопуск журналистов из России стал попыткой сделать так, чтобы информацию с заседания давали только западные СМИ. Но, думаю, что Мария Захарова очень опытная и сделает так, чтобы нашу точку зрения донесли до всех», — заключил он.

Заседание Совета безопасности ООН пройдет в Нью-Йорке 24 и 25 апреля. Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в США.