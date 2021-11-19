Политолог назвал главные проблемы Украины

Урегулировать кризис на Украине возможно, однако власти страны не предпринимают необходимых для этого действий. Таким мнением с RT поделился российский политолог Руслан Бальбек.

Власти Украины не выполняют Минских соглашений и ведут себя некорректно по отношению к России, считает политолог.

Авторитетом для Украины сейчас является Запад, а Вашингтон просто одобряет действия украинских властей, отметили «Дни.ру». По мнению Бальбека, кризис не будет урегулирован до тех пор, пока Вашингтон не потребует от Украины выполнения Минских соглашений.