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    19 ноября 2021, 12:29

    Политолог назвал главные проблемы Украины

    Политолог Бальбек: власти Украины не стремятся к преодолению кризиса

    Полина Гребенщикова

    Урегулировать кризис на Украине возможно, однако власти страны не предпринимают необходимых для этого действий. Таким мнением с RT поделился российский политолог Руслан Бальбек.

    Власти Украины не выполняют Минских соглашений и ведут себя некорректно по отношению к России, считает политолог.

    Авторитетом для Украины сейчас является Запад, а Вашингтон просто одобряет действия украинских властей, отметили «Дни.ру». По мнению Бальбека, кризис не будет урегулирован до тех пор, пока Вашингтон не потребует от Украины выполнения Минских соглашений.