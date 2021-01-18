Политолог назвал главную причину проведения саммита «крымской платформы»

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского заявили, что мероприятие запланировано на 23 августа текущего года. На него приглашены представители США, Франции, Германии, Великобритании и Турции. Безпалько уверен, что такие саммиты необходимы лишь для того, чтобы удерживать «в тренде» вопрос Крыма.

«По большому счету, больше он ни для чего и не нужен, он ни к чему не обязывает. Любые решения, резолюции, которые будут приняты на этом саммите, не будут являться юридически обязательными вообще для кого бы то ни было», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что это мероприятие никак не повлияет на судьбу полуострова.