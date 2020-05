Политолог назвал фейки американских СМИ про COVID-19 в России уязвленным самолюбием

Медиакорпорация The New York Times, выпускающая одноименную газету, заявила, что в России занижают статистику по смертности от коронавируса. Политолог Юрий Светов назвал фейки в США залпами информационной войны и уязвленным самолюбием, сообщило радио Sputnik.

По мнению эксперта, недостоверные публикации в американских СМИ — залпы информационной войны. Изначально США обвиняли Россию в неправильном освещении методов борьбы с коронавирусом в Америке. РФ якобы придумывала теории, что коронавирус начался из-за американцев. Политолог назвал эту тактику подготовительными залпами.

Теперь же СМИ Америки вышли на следующий этап. На этот раз они пишут, что в России скрывают реальное количество смертей.

«Конечно, на фоне огромного количества заболевших в США, на фоне того, сколько людей там умирает, для тех, кто убежден в „преимуществе Америки всегда и во всем“, просто оскорбительно, что в других странах и заболеваемость меньше, и процесс борьбы с пандемией организован лучше», — сказал политолог.

Именно по этой причине новости в российской прессе США выдают за фейки. В Америке не могут иным образом объяснить, почему в России умирает меньше людей, несмотря на все сложности.

«Это уязвленное самолюбие», — добавил Светов.

Ранее The New York Times и Financial Times написали, что в России якобы занижают статистику смертности от коронавируса. В МИД РФ написали письма в редакции изданий с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Однако американские СМИ заявили, что уверены в точности своего материала. Журналисты якобы основывались на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов.