Политолог назвал два условия для отставки Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского можно отрешить от должности при двух условиях. Либо его отставку поддержат две трети депутатов Рады, либо случится госпереворот.

Политолог и директор Института украинской политики Кость Бондаренко заметил в беседе с изданием «Главред», что для досрочных президентских выборов в 2021 году оснований нет. Их проведение вероятно только при нескольких вариантах развития событий.

Первым из них эксперт назвал три четверти голосов народных депутатов за отставку действующего главы государства. Найдутся они вряд ли.

Вторая возможность «свергнуть Зеленского» — государственный переворот. Причем санкционировать его должны внешние игроки.

«На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине», — заключил политолог.

Исследование социологической группы «Рейтинг», результаты которого были опубликованы 5 января, показали, что Зеленского поддержат только около 26% населения Украины в случае проведения президентских выборов в ближайшее время.