Политолог назвал безответственными обвинения России Норвегией
Политолог Александр Коньков осудил бездоказательные обвинения России в кибератаках на парламент Норвегии. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, в любом случае хакеры — не имеют отношения к государству. Именно поэтому их преступления совершаются не национальным мотивам. Коньков также выразил мнение об обвинениях в адрес конкретной страны в такой ситуации.
«Это, с одной стороны, универсальное средство для формирования образа врага среди собственного населения, но с другой — совершенно безответственное, с точки зрения поиска реальных виновных, их наказания и принятия соответствующих мер», — объяснил он.