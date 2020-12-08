Политолог назвал безответственными обвинения России Норвегией

По его словам, в любом случае хакеры — не имеют отношения к государству. Именно поэтому их преступления совершаются не национальным мотивам. Коньков также выразил мнение об обвинениях в адрес конкретной страны в такой ситуации.

«Это, с одной стороны, универсальное средство для формирования образа врага среди собственного населения, но с другой — совершенно безответственное, с точки зрения поиска реальных виновных, их наказания и принятия соответствующих мер», — объяснил он.