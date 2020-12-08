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    08 декабря 2020, 18:32

    Политолог назвал безответственными обвинения России Норвегией

    Дарья Морозова

    Политолог Александр Коньков осудил бездоказательные обвинения России в кибератаках на парламент Норвегии. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По его словам, в любом случае хакеры — не имеют отношения к государству. Именно поэтому их преступления совершаются не национальным мотивам. Коньков также выразил мнение об обвинениях в адрес конкретной страны в такой ситуации.

    «Это, с одной стороны, универсальное средство для формирования образа врага среди собственного населения, но с другой — совершенно безответственное, с точки зрения поиска реальных виновных, их наказания и принятия соответствующих мер», — объяснил он.