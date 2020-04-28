Политолог: назначение Саакашвили премьером станет проблемой для Зеленского

По информации сайта «Утро.ру», Погребинский обратил внимание на то, что Саакашвили не справится с решением проблем с Международным валютным фондом (МВФ). Эксперт добавил, что его деятельность на новом посту усугубит сложившуюся ситуацию в Незалежной.

«Может быть, Зеленский считает, что у него не получается договориться с МВФ, а у него получится. Я не думаю, что у него получится больше, чем хочет МВФ. Мне кажется, когда Рада проголосует и президент подпишет этот условно „антиколомойский“ закон, то МВФ выделит нам деньги», — отметил политолог.

Однако, по его мнению, полученные от МВФ средства не спасут Украину.