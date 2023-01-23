Мир 23 января 2023, 16:58 Политолог Наталия Плевако оценила перспективы отношений Швеции и Турции

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Разногласия и конфликт со Швецией грозят тем, что Турция может потерять свое членство в НАТО. Об этом ИА НСН рассказала руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.

По ее словам, напряжение между странами только растет, и ситуация выходит из-под контроля. Последними каплями стало сжигание Корана в Стокгольме и ответное уничтожение шведского флага в Стамбуле.

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«Насколько мне известно, идут разговоры, во всяком случае, в США, чтобы Турцию постараться выгнать из НАТО. Сейчас между Хельсинки и Стокгольмом очень острые отношения. <…> Не знаю, чем это закончится, однако США, Швеция и Финляндия очень обеспокоены тем, что Турция тормозит вступление скандинавских держав в НАТО», — отметила Наталия Плевако.

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Напомним, после начала СВО Швеция и Финляндия подали заявку на вступления в НАТО. Чтобы принять страны, все члены должны проголосовать единогласно. Но Турция тормозит процесс вступления из-за разногласий по курдскому вопросу.