Мир 22 февраля 2023, 12:30 Политолог Мухин заявил, что Польша готова к вооруженному конфликту, но не на свои деньги

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Политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с изданием SM.News заявил, что Польша готова к конфликту с Россией, но только не на свои деньги.

«Это говорит о том, что польский военный потенциал, как и украинский, зависит от внешних вливаний. Это дает очень серьезные перекосы в самой стратегии Польши, которую она в последнее время исповедует», — добавил Мухин.

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Политолог отметил, что Польша сейчас укрепляет свой военный потенциал за счет европейских и американских денег. В случае войны, страна, по словам Мухина, не будет возвращать накопившийся долг.

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