Политолог Алексей Мухин прокомментировал сообщение о том, что внешнеполитическое ведомство Украины запустило процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность американского посла в Киеве. Специалиста процитировало ИА Nation News.

«Судя по тому, что Украина управляется извне, причем акторов, которые пытаются управлять или реально управляют — их несколько. Это, прежде всего, США, по нисходящей. Судя по всему, в ближайшее время они будут пытаться сбросить этот токсичный груз под названием „Украина“», — объяснил политолог.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему не состоялись поставки вооружения из Германии на Украину. По его словам, этого не произошло из-за ограничений в экспорте.

«Есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы», — уточнил он.