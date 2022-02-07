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    07 февраля 2022, 17:01

    Политолог Мухин: США будут пытаться сбросить токсичный груз под названием «Украина»

    Артур Блянихов

    Политолог Алексей Мухин прокомментировал сообщение о том, что внешнеполитическое ведомство Украины запустило процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность американского посла в Киеве. Специалиста процитировало ИА Nation News.

    «Судя по тому, что Украина управляется извне, причем акторов, которые пытаются управлять или реально управляют — их несколько. Это, прежде всего, США, по нисходящей. Судя по всему, в ближайшее время они будут пытаться сбросить этот токсичный груз под названием „Украина“», — объяснил политолог.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему не состоялись поставки вооружения из Германии на Украину. По его словам, этого не произошло из-за ограничений в экспорте.

    «Есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы», — уточнил он.