Мир 21 ноября 2022, 19:09 Политолог Мухин рассказал, к чему приведет победа Канье Уэста на выборах в президенты США Политолог Мухин заявил, что геополитика не переживет победу Канье Уэста на выборах в США

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Рэпер Канье Уэст выразил желание баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что мировая геополитика не справится с таким президентом. Об этом сообщил NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что для музыканта такое решение является больше пиар-ходом, а не попыткой попасть во власть. Мухин пояснил, что такой ход принесет Уэсту новые заработки.

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Специалист пояснил, что шансы на победу у рэпера все-таки есть. Однако Канье не сможет сделать положительный вклад в геополитику.

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