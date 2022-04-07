Политолог Мухин назвал бессмысленными возможные санкции США против Китая

США могут ввести любые санкции против Китая, однако в конечном итоге они только ухудшат мировую экономику. Таким мнением с NEWS.ru поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Речь идет о потенциальных санкциях в случае попытки Китая решения тайваньского вопроса силовыми методами, о которых ранее предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам политолога, США могут ввести любые санкции против Китая, поскольку этот механизм у них уже проработан. Однако это будет только ухудшать мировую экономику.

«Они пытаются строить глобальную систему, а разгоняют всех по национальным квартирам. Это путь в никуда», — считает Мухин.