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    07 апреля 2022, 19:31

    Политолог Мухин назвал бессмысленными возможные санкции США против Китая

    Полина Гребенщикова

    США могут ввести любые санкции против Китая, однако в конечном итоге они только ухудшат мировую экономику. Таким мнением с NEWS.ru поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    Речь идет о потенциальных санкциях в случае попытки Китая решения тайваньского вопроса силовыми методами, о которых ранее предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам политолога, США могут ввести любые санкции против Китая, поскольку этот механизм у них уже проработан. Однако это будет только ухудшать мировую экономику.

    «Они пытаются строить глобальную систему, а разгоняют всех по национальным квартирам. Это путь в никуда», — считает Мухин.