Политолог Можегов спрогнозировал, когда начнется горячая фаза между Китаем и Тайванем

Политолог Владимир Можегов считает, что горячая фаза между Китаем и Тайванем начнется в течение этого года. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань может стать началом длительной эскалации перед боевыми действиями, написал сайт NEWS.ru.

Эксперт отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин не может просто так проигнорировать визит Пелоси.

«С этим визитом Пелоси возник угловой момент. В США понимают, что оказались в такой вилке: что ни сделай — все выйдет боком. Администрация Байдена уговаривает ее не ехать, не накалять обстановку, но это будет выглядеть как слабость. С другой стороны, если она поедет, это будет выглядеть очень серьезной провокацией. Си Цзиньпин не может просто так проигнорировать визит. Конечно, будет некий ответ, но сейчас в военную конфронтацию это не выльется», — добавил он.

Можегов отметил, что Китай может забрать Тайвань лишь военным путем и сделает это. По его мнению, операция станет внезапной для Тайваня, но ей будет предшествовать длительная эскалация.