Политолог Можегов назвал отношения США и России «онтологической войной»

США и Россия находятся в состоянии онтологической войны, это противостояние будет продолжаться еще 20-30 лет. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Владимир Можегов.

Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что страны могут закрыть посольства на территории друг друга. Это неудивительно, поскольку точек соприкосновения у США и России очень мало, считает политолог.

«Возможен компромисс, а не мир. Это онтологическая война. Демпартия США представляет собой глобализм, а Россия — это восстание против глобального мира. Абсолютно разные картины мира», — сказал Можегов.