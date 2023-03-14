Мир 14 марта 2023, 18:19 Политолог Можегов назвал лидера США, чей путь может повторить Трамп

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Если бывший президент США Дональд Трамп вновь станет президентом, то в таком случае он может повторить путь Ричарда Никсона. Такое мнение высказал политолог Владимир Можегов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, в 60-х годах именно Никсону удалось остановить либеральную революцию и полный развал страны.

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Бывший президент сумел удержать Америку на плаву и не исключено, что Трамп ассоциирует себя именно с ним, считает политолог.

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