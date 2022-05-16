Политолог Мизин объяснил, чем может закончиться вступление Швеции в НАТО

Швеция не допустит размещения на территории своего государства ядерного оружия после вступления в НАТО. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился политолог и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

Эксперт отметил, что власти Швеции понимают всю опасность размещения у себя в стране ядерного оружия, однако это не значит, что там не будет проходить военных учений.

«Такие исключения есть и они это сделают, но это отнюдь не означает, что там не будет многократных военных учений и маневров, что там не будет координационных центров, мы знаем сколько их в странах Балтии. Но я надеюсь, что там не будет баз», — заключил Мизин.