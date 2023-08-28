Мир 28 августа 2023, 18:42 Политолог Мирзаян заявил, что Байден не допустит объявления импичмента

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Президент США Джо Байден полностью контролирует сенат, поэтому заявления республиканцев о собранной в отношении главы государства информации, которая может спровоцировать импичмент, не несет реальных угроз. Таким мнением с «Абзацем» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его словам, процедура вряд ли будет запущена. Поскольку, если быть объективными, нет никаких реальных инструментов, чтобы начать ее. Таким образом Джо Байдену пока не грозит импичмент.

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