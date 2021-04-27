Политолог Мирзаян рассказал о слабости Японии в позиции по Курилам

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян Мирзаян рассказал о слабости Японии в позиции по Курильским островам, сообщило радио Sputnik.

Власти Японии будут и дальше вести переговоры с российской стороной по Курилам. Токио собирается заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

«Вести „упорные“ переговоры — это означает, что японцы будут продолжать ставить курильский вопрос в любые переговорные форматы с Российской Федерацией и настаивать на каком-то решении этого вопроса перед тем, как будут продвигаться переговоры по другим сферам. Это принципиальная позиция Японии. Но это одновременно и слабость Японии», — подчеркнул Мирзаян.

Как считает политолог, власти Японии ставят нерешаемый вопрос как некоторое условие для любых других переговоров. По мнению эксперта, это слабая позиция с точки зрения государства. Такая политика замедляет установление серьезного диалога между Москвой и Токио. Мирзаян подчеркнул, что японцам необходимо налаживать контакт с РФ, чтобы сбалансировать российско-китайские отношения.