Политолог Мирзаян поддержал заявление России и Китая

Политолог Геворг Мирзаян поддержал заявление, которое подписали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

В заявлении говорится, что лидеры стран собираются противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела государств. Также они вступили против «цветных революций».

«И на самом деле тезисы, которые Китай и Россия в этом совместном заявлении провозглашают, разделяет большинство населения Земли, большинство стран», — считает Мирзаян.