Политолог: Мир приходит к пониманию, что США блефуют

По словам Курбанова, отказ президента США Дональда Трампа от военной эскалации конфликта с Ираном после авиаударов по военным базам США продиктован страхом поражения. Политолог отметил, что Иран является одним из тех государств, которые могут дать достойный отпор нападкам со стороны Соединенных Штатов.

Обстрел американских баз стал ответом Тегерана на убийство командующего силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. По сообщению Пентагона, удар по автомобильной колонне, в которой тот находился, санкционировал Трамп.

«То, что Америка сделала и делает до сих пор, можно назвать только позором. Теперь ей остается принести извинения иранскому народу и прекратить вести такую внешнюю политику», — заявил Курбанов.

По мнению политолога, обещание Трампом экономических санкций против Ирана — всего лишь прикрытие выжидательной позиции.

«Соединенные Штаты Америки привыкли побеждать везде любыми способами. <…> война с Ираном чревата для американского государства большими проблемами и мировым позором. Кроме того, Тегеран готовы поддерживать другие государства», — процитировало Курбанова РИА ФАН.

«В настоящее время весь мир уже приходит к пониманию того, что США блефуют. И Дональд Трамп пытается выйти из положения, прикрываясь позицией конгрессменов, которые, в свою очередь, не желают ввязываться в военный конфликт на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Политолог также указал, что военный конфликт с Ираном вынудит США ударить также по Ираку, Сирии и другим территориям, а «такие масштабы американцам не под силу».