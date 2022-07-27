Политолог Минченко рассказал, каким может стать НАТО под руководством Джонсона

Борис Джонсон, уходящий в отставку премьер Великобритании, вполне может стать генсеком НАТО, а альянс под его руководством станет «жестче». Об этом NEWS.ru рассказал политолог Евгений Минченко.

По мнению Минченко, НАТО изменится под руководством «воинственного» Джонсона, а именно этого сейчас ждут от альянса в США и Европе.

«Конечно же, доминирующая сила в НАТО — это США, но мы столкнулись с радикальной милитаризацией Европы, перевооружением Германии и других стран. Старое вооружение сливают Украине и обновляют свой парк вооружений. <…> [Джонсон] — один из самых профессиональных и опытных политиков, циничный и понимающий значимость в том числе публичного фактора», — пояснил политолог.