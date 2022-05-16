Политолог Минченко объяснил, в чем различие в лидерстве премьеров Польши и Венгрии

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан — сильный лидер, чего нельзя сказать об его коллеге из Польши Ярославе Качиньском. Таким мнением поделился директор Международного института политической экспертизы, председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко. Об этом сообщил NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что обе страны сильно выделяются из состава Евросоюза благодаря своему правому уклону. Однако Польша гораздо более финансово зависима от союза, из-за чего высказывает негативную позицию по отношению к России.

«Если Польша Качиньского — это страна, которая является сторонником „ястребиного отношения“ к России, то Венгрия Орбана, наоборот, выстраивает особые отношения с РФ и в общем-то получает от этого хорошие экономические преференции», — пояснил политолог.