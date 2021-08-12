Политолог Михеев заявил, что Лукашенко не планирует играть по чужим правилам

Российский политолог Сергей Михеев прокомментировал выступление Александра Лукашенко перед представителями общественности, медиа и науки. По словам эксперта, белорусский президент уверен в себе и не собирается играть по чужим правилам. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на телеканал «Беларусь1».

«Я думаю, что все ответы и стиль поведения Лукашенко показывают простую вещь: он чувствует себя достаточно уверенно, он не собирается пасовать, он не собирается заигрывать, он не собирается играть по чужим правилам — и это главный сигнал, который они с этой всей конференции спишут», — заявил Михеев.

Он добавил, что западные страны хотели бы увидеть белорусского лидера заискивающим, тем человеком, который готов признать поражение и согласиться принять выдвигаемые ему условия. Однако, глядя на Лукашенко, они этого не увидели, заключил политолог.