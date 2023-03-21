Мир 21 марта 2023, 13:28 Политолог Михеев рассказал о предсказании украинских старцев по поводу сегодняшних событий на Украине

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Политолог Сергей Михеев в беседе с изданием SM.news рассказал, что еще в 90-х годах прошлого столетия украинские старцы предсказывали события, которые будут происходить с Украиной и с УПЦ сегодня.

«Предсказывали, что будут гонения на церковь. Что православные монахи будут изгнаны из монастырей. Что начнется изъятие святынь. И что, когда это произойдет, наступит крах самой Украины», — сообщил политолог.

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Он также посетовал на то, что украинцы, которые считают себя православными, делают вид, что ничего не замечают.

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