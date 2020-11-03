Политолог Михеев оценил ситуацию в Белоруссии

«Слова Помпео (госсекретарь США — прим. ред.) о том, что США уважают территориальную целостность республики — это фактически шаг назад, попытка найти компромисс», — обратил внимание Михеев.

Он добавил, что Светлане Тихановской не удалось справиться с ролью лидера оппозиции. По его мнению, один из вариантов, который остается Штатам в этой ситуации — это попытка склонить президента Белоруссии к так называемой многовекторности.